Mercato – Il Bayern Leverkusen piomba su Gosens: l’Inter valuta la cessione?

Per quanto sia possibile che il club tedesco abbia fatto un sondaggio per Gosens, è improbabile che l'Inter se ne privi. In primis perché c'è fiducia nel ragazzo. Certamente finora ha deluso, ma ha bisogno di tempo per ritrovare fiducia. Senza contare che bisogna mettere in chiaro una cosa: Gosens NON è Perisic. Sono due calciatori molto diversi e che, naturalmente, portano cose differenti in una squadra. Cedere ora il tedesco per ragioni tecniche sarebbe una pessima trovata. Diverso invece se il discorso fosse legato a ragioni economiche e di sostenibilità. Senza alternative valide comunque è difficile che l'Inter decida di privarsi di quello che, a conti fatti, è il titolare sulla fascia sinistra. Tuttavia mai dire mai: l'Inter è in gravi difficoltà economiche. Certo che non rinnovare Perisic perché si ha Gosens e poi cederlo a un giorno dalla fine del mercato non sarebbe una grande pubblicità...