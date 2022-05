Mercato – Inter, trovato il vice Brozovic? Il piano per Asllani

Il ragazzo crescerebbe all'ombra del regista croato

Si tratterebbe del giovanissimo gioiellino dell'Empoli Asllani. L'albanese, che ha da poco compiuto 20 anni, è titolare da gennaio nel club toscano eppure sta dimostrando classe e personalità da veterano. Il piano dell'Inter è quello di agire prima che il valore del suo cartellino lieviti eccessivamente, per poi farlo crescere all'ombra di un fuoriclasse come Brozovic. Marotta ed Ausilio, per convincere l'Empoli ad abbassare le pretese, potrebbero inserire il prestito di Esposito per la prossima stagione, che andrebbe a sostituire il sicuro partente Pinamonti.