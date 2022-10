Mercato – Inter in pressing su Bensebaini per la fascia sinistra

L' Inter continua a monitorare con attenzione la situazione fascia sinistra in attesa di capire cosa fare con Gosens . Il tedesco infatti ha deluso molto finora e, a meno di un clamoroso picco di prestazioni da qui alla sosta per il Mondiale, è possibile che nel mercato di gennaio venga ceduto.

Il club nerazzurro però, in previsione di un suo addio, cerca profili che possano fornire un backup importante a Dimarco, ormai titolare a sinistra. Il nome che piace di più in casa Inter secondo TuttoSport è quello di Bensebaini del Borussia Mönchengladbach. L'esterno algerino, in scadenza a giugno 2023, viene tenuto sotto osservazione soprattutto per l'estate. Se Gosens però dovesse appunto essere ceduto, in quel caso l'Inter potrebbe anticipare l'investimento a gennaio.