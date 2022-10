Mercato – Il PSG prepara l’assalto finale per Skriniar a gennaio

Il club francese riuscirà a convincere i nerazzurri?

Pietro Magnani

La telenovela dell'estate è pronta per la seconda stagione, questa volta in inverno. Il PSG infatti, come riportato da Tuttosport, sarebbe pronto a tornare alla carica per Milan Skriniar, soprattutto visto il mancato rinnovo del contratto con l'Inter. I francesi avrebbero già pronta un'offerta per convincere i nerazzurri.

Come si sa già da tempo, l'Inter non ha però intenzione di mollare tanto facilmente il proprio difensore. Dopo la sfida di Champions con il Barcellona di domani, quando anche il futuro europeo sarà più chiaro, la società proverà a convincere lo slovacco a rimanere a Milano. Per lui sarebbe pronto un rinnovo da top player, da almeno 6 milioni più bonus. Non male per i parametri italiani, ma decisamente meno dei 9 messi sul piatto dal PSG.

La parola definitiva passerà al difensore, che dovrà valutare se fare una scelta di cuore o portafogli. Qualora rifiutasse la proposta nerazzurra, allora il PSG potrebbe piombare già a Milano a gennaio con una ventina di milioni. Molti meno rispetto ai sessanta rifiutati dall'Inter in estate ma che, rispetto allo spettro di perdere il giocatore a zero, potrebbero bastare.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER.

Sull'addio o meno di Skriniar l'Inter ha poca voce in capitolo ormai. Una volta avanzata la propria proposta infatti, la società potrà solo attenere e sperare. Tutto passa dalle mani del difensore. Tuttavia il club nerazzurro potrebbe scegliere di optare per una dimostrazione di forza, per orgoglio, rinunciando a cedere il giocatore a gennaio e facendolo andare a scadenza. Uno smacco economicamente parlando, certo, ma anche un segnale forte a chi, a volte anche con arroganza, pensa di poter ottenere tutto quello che desidera immediatamente.