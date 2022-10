Verso Barcellona-Inter: Inzaghi pensa al cambio di modulo?

Dopo la vittoria con il Sassuolo , l 'Inter si prepara subito ad affrontare il Barcellona dopo il successo nella partita di martedì scorso. Ancora senza Brozovic, Lukaku e Correa , Inzaghi potrebbe optare per una soluzione alternativa.

Secondo La Gazzetta dello Sport, a Barcellona il tecnico potrebbe optare per un cambio di modulo, passando dal 3-5-2 classico ad un 3-5-1-1. Dzeko e Lautaro infatti stanno facendo gli straordinari per l'assenza dei compagni di reparto e Mkhitaryan sta dimostrando grande condizione. Ecco perché l'armeno potrebbe giocare trequartista dietro Lautaro Martinez unica punta, dando ulteriore copertura anche al centrocampo in una partita che si prospetta di trincea.