Mercato – Inter, è caccia al vice-Brozovic: tutti i nomi più quotati

Da Agoume a Thorsby: tutti i nomi sul tavolo

Il primo è già in casa nerazzurra e si chiama Lucien Agoume. Sta facendo molto bene al Brest ma non è abituato a giocare come singolo centrocampista in mezzo. In questo momento, nel club francese, Agoume occupa la posizione di mediano in un centrocampo a due. Sarebbe in grado di svolgere i compiti di regia?