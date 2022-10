Mercato – Inter e Juve fanno sul serio per Grimaldo del Benfica

L' Inter , visto anche il poco impiego di Gosens , continua a setacciare il mercato a caccia di esterni sinistri che possano rinforzare la fascia e colmare il vuoto lasciato da Perisic . I nomi seguiti sono diversi ma, per il più interessante, come per Pedraza sembra si profili all'orizzonte un Derby di mercato.

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio infatti, sia l'Inter che la Juve seguono con interesse Grimaldo, terzino spagnolo in forza al Benfica. Il calciatore, molto offensivo e dotato di grande tecnica, sarebbe senza dubbio un innesto di grande qualità. E, cosa da non sottovalutare, soprattutto low cost. Grimaldo infatti è in scadenza a giugno 2023 con il Benfica e non pare intenzionato a rinnovare.