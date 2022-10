Inter-Viktoria Plzen, le probabili formazioni: vietato sbagliare

L' Inter questa sera si gioca una grossa fetta di stagione contro il Viktoria Plzen . L'avversario è più che abbordabile, ma guai ad abbassare la guardia: per evitare problemi ed essere sicuri degli ottavi servono 3 punti. Ecco perché, secondo La Gazzetta dello Sport , Inzaghi non farà rifiatare nessun titolare: fare il risultato è troppo importante.

Davanti ad Onana dovrebbe schierarsi la difesa che a San Siro ha disinnescato Lewandowski: Skriniar, De Vrij e Bastoni, anche se, per la bravura nel gioco aereo, Acerbi potrebbe insidiare fino all'ultimo l'olandese. A centrocampo poi dovrebbero giocare i titolarissimi: Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco. Unico piccolo dubbio proprio su quest'ultimo, in netta difficoltà a Firenze. Tuttavia al momento pare in vantaggio nel ballottaggio con Gosens.