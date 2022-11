Mercato – Inter, Matturro più lontano. Il presidente del Defensor: “Quasi fatta con il Genoa”

Sembrava potere essere uno dei primi acquisti del mercato invernale dell' Inter , ma non sarà così. Alan Matturro , giovane difensore uruguagio del Defensor Sporting, molto probabilmente non vestirà i colori nerazzurri.

Come riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito e da La Gazzetta dello Sport , il classe 2004 sembra a un passo dal Genoa . A confermare la notizia è il presidente del Defensor Sporting, Alberto Ward , il quale ha parlato di una trattativa con i rossoblù in dirittura d'arrivo.

In questo senso, allora, il giornale milanese non esclude un'operazione congiunta del Genoa insieme all'Inter per portare il centrale mancino in Italia. Ma qui siamo nel campo delle speculazioni.