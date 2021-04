TS – Occasione mercato per l’Inter: Nandez può sostituire Vecino a fine stagione

Il centrocampista uruguagio è considerato un vero e proprio jolly per la formazione sarda

Incrociato la scorsa domenica nella gara vinta per 1-0 a San Siro contro il Cagliari, Nahitan Nandez potrebbe diventare una vera e propria occasione di mercato per l' Inter nelle prossime settimane. Il centrocampista uruguagio, che in Sardegna ha ricoperto in questo primo biennio sostanzialmente tutti i ruoli della mediana sino ad essere schierato più volte anche sulle corsie esterne, secondo quanto scritto questa mattina da Tuttosport piace ancora al club nerazzurro che già la scorsa estate aveva portato avanti qualche sondaggio.

Jolly tuttofare classe 1995, è stato individuato come possibile sostituto di Matias Vecino, il quale a fine stagione dovrebbe fare i bagagli e lasciare Appiano Gentile. Considerata la posizione critica del Cagliari in classifica in questo momento e la possibilità sempre più reale di una retrocessione in Serie B, il suo cartellino inevitabilmente potrebbe costare in tal caso meno del previsto la prossima estate. Tra l'altro non va dimenticato che l'Inter potrebbe pure utilizzare la carta Radja Nainggolan, ancora di proprietà del club nerazzurro.