Verso Napoli-Inter, oggi riprendono gli allenamenti: riecco Perisic e Vidal

Le ultimissime sui possibili recuperi a disposizione di Conte verso il posticipo di domenica sera

Dopo due giorni di meritato riposo che Antonio Conte ha concesso a tutta la squadra per la vittoria ottenuta domenica alle 12.30 contro il Cagliari, quest'oggi la squadra si ritroverà ad Appiano Gentile per iniziare la preparazione verso il match contro il Napoli, in programma al Diego Armando Maradona domenica sera alle 20.45. Tra i ritorni importanti, va senz'altro segnalato quello di Nicolò Barella che, dopo aver scontato la giornata di squalifica contro la sua ex squadra, tornerà regolarmente in mezzo al campo nel prossimo turno.

Per quanto riguarda invece la situazione legata agli infortunati, ieri Vidal, Perisic e Kolarov si sono presentati ad Appiano Gentile per proseguire le terapie verso il recupero. Il croato ed il cileno dovrebbero essere pienamente a disposizione e da oggi svolgeranno l'intera sessione d'allenamento con il gruppo al completo. Il serbo, invece, andrà valutato attentamente da qui ai prossimi giorni per capirne eventualmente l'evoluzione della condizione fisica. In mattinata tra l'altro è attesa pure la visita dell'ex arbitro Gianluca Rocchi che parlerà in maniera approfondita di Var con dirigenti, allenatore e una delegazioni di calciatori nerazzurri, ascoltando eventuali proposte in termini di regolamento.