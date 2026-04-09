Grandi valutazioni in corso all’Inter in vista del mercato estivo 2026 che potrebbe cambiare il volto della formazione nerazzurra. A partire dalla porta, dove la variabile principale resta legata a Yann Sommer.

Il portiere svizzero è in scadenza di contratto e non è escluso che gli possa essere offerto un rinnovo, con cifre ridotte, per restare come secondo alle spalle di un nuovo primo portiere. Con conseguente addio di Josep Martinez da monetizzare. Nel frattempo però la dirigenza interista valuta altri scenari.

Vicario è al momento il nome in pole position per il ruolo di titolare interista tra i pali. Alle sue spalle, occhio alla tentazione che sta prendendo quota. Scrive La Gazzetta dello Sport: “Il piano della dirigenza interista per la porta del futuro appare chiaro: Vicario titolare, Filip Stankovic vice, Di Gennaro terzo”.

L’idea, dunque, sarebbe quella di riprendere Stankovic dal Venezia (l’Inter mantiene il 50% sulla rivendita, una sorta di comproprietà), che potrebbe crescere alle spalle del più esperto Vicario. Valutazioni in corso, in attesa di capire anche cosa vorrà fare Sommer.