Aleksandar Stankovic è diventato un leader del Club Brugge protagonista anche in Champions League e l’Inter ha ormai deciso che lo riacquisterà in estate per integrare la rosa dei centrocampista a disposizione. Ma la novità è che, con lui, potrebbe rientrare alla base nerazzurra anche il fratello Filip.

La voce circola sottotraccia già da qualche tempo e oggi La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione online, rilancia ulteriormente spiegando che alla dirigenza nerazzurra “stuzzica non poco l’idea di riportare il portiere Filip Stankovic a Milano, che in nerazzurro ha fatto tutta la trafila e oggi sta vivendo una stagione da protagonista con il Venezia lanciato verso la promozione in Serie A”.

Filip Stankovic è stato ceduto al Venezia a titolo definitivo mantenendo però il 50% sulla futura rivendita: “Una sorta di vecchia comproprietà mascherata, che permette all’Inter di pagare il suo cartellino la metà rispetto ad eventuali contendenti. Tradotto in cifre: se il Venezia dovesse chiedere come sembra tra gli 8 e i 10 milioni di euro, l’Inter lo pagherebbe 4-5 dopo averne incassati circa 2 un anno fa” si legge sul quotidiano.

Mentre Vicario rimane il nome caldo per la porta titolare, Stankovic come dodicesimo uomo è un’idea da tenere d’occhio insieme a Di Gennaro a completare il pacchetto. Tenendo sempre in considerazione la variabile Yann Sommer, a cui potrebbe essere proposto un rinnovo al ribasso per restare come secondo portiere. A quel punto, cambierebbero alcuni scenari. Valutazioni in corso.