Mercato – L’Inter punta forte su Thuram. Correa in uscita?

Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport , la volontà dell'Inter è di portare il francese a Milano in questa finestra di mercato, anticipando il suo trasferimento prima della scadenza del suo contratto con il Borussia Moenchengladbach , il prossimo giugno.

Per fare spazio al francese, però, l'Inter è chiamata a cedere in attacco. Il primo indiziato sembra Correa, scelto due estati fa proprio al posto di Thuram. Il Tucu sembrava essere in partenza già quest'estate, ma non si sono presentate grandi offerte per lui. Al massimo, qualche timido sondaggio.