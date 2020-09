CdS – Joao Mario non torna e attende una squadra che lo porti via da Milano

Dopo l’esperienza alla Lokomotiv Mosca, Joao Mario è tornato all’Inter, ma per lasciarla già in questa sessione di mercato. Come riporta il Corriere dello Sport, il centrocampista portoghese non si è presentato al raduno dei nerazzurri giustificandosi con dei problemi familiari. A quanto pare, però, non si presenterà nemmeno nei prossimi giorni perché considera la sua esperienza a Milano conclusa e spera in una squadra che lo acquisti, anche se è molto difficile.

L’altra possibilità è trasferirsi in prestito in un’altra squadra. Infatti, era apparsa l’ipotesi Zenit, ma ci sono interessamenti anche in Spagna. Resta da vedere chi si farà avanti per primo e riuscirà a far lasciare Milano a Joao Mario.

