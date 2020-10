Mercato – Joao Mario, nuovo sorpasso dello Sporting sul Torino

Dopo qualche anno complicato dal suo arrivo all’Inter, in cui oltre alla deludente parentesi nerazzurra ha vestito in prestito anche le maglie di West Ham e Lokomotiv Mosca, Joao Mario potrebbe finalmente tornare nello Sporting CP. Proprio il club che prima della consacrazione in Nazionale lo aveva messo in vetrina, sarebbe disposto a riprendere il centrocampista portoghese in uscita dai nerazzurri da diverse settimane e fuori dai piani tecnici della società.

Stando alle ultimissime di mercato riprese da Gianluca Di Marzio, il club lusitano avrebbe operato nelle ultime ore il sorpasso sul Torino. La società granata aveva infatti mosso passi importanti specialmente negli ultimi due giorni, ma il gradimento del ragazzo sarebbe più orientato ad un ritorno in patria. Nella giornata odierna, in cui lo Sporting dovrebbe chiudere l’operazione, non si escludono comunque ultimi rilanci granata per avere Joao Mario.

