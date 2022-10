Mercato – La Juve sfida apertamente l’Inter per l’esterno sinistro

Inter e Juve , soprattutto negli ultimi anni, si sono sfidate spesso sul mercato. L'ultimo sgambetto in ordine di tempo è stato quello che ha portato B remer in bianconero dopo mesi di corteggiamento dei nerazzurri. Ora le due squadra sembrerebbero pronte ad ingaggiare una nuova sfida a distanza.

Secondo La Gazzetta dello Sport infatti, i bianconeri per la fascia sinistra sarebbero fortemente interessati a Pedraza , laterale mancino del Villarreal da diverso tempo monitorato anche dall'Inter. Il valore del cartellino dovrebbe aggirarsi intorno ai 25 milioni, ma il club spagnolo sembra comunque disposto a trattare e concedere uno sconto.

Non è da escludere che Inter e Juve ingaggino una sfida aperta per l'esterno già a gennaio, anche se operazioni simili solitamente vengono condotte in estate. Ci dobbiamo preparare all'ennesimo capitolo dell'infinita sfida tra nerazzurri e bianconeri?