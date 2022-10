Inter, non solo fondi USA: spunta un acquirente dalla Svizzera

Il nome nuovo per l'Inter infatti potrebbe essere Ernesto Bertarelli, magnate italo-svizzero. Bertarelli, che riuscì nell'impresa di far vincere la Coppa America di vela ad un paese che nemmeno ha il mare (la Svizzera appunto), ha un patrimonio personale stimato in 8,4 miliardi di euro. Secondo Barzaghi il "mister x" interessato a comprare l'Inter potrebbe essere lui. E a differenza della concorrenza sarebbe a capo di un gruppo di investitori, non un fondo speculativo. Fattore che potrebbe fare la differenza, soprattutto in sede di campagna acquisti.