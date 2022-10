TS – Inter in vendita, Raine Group può fare la differenza

Cordata in stile Chelsea in arrivo?

Nonostante non arrivino conferme ufficiali dalla famiglia Zhang , secondo Tuttosport il meccanismo è già in movimento. Un ingranaggio che porterà, inevitabilmente, alla cessione della totalità delle quote dell' Inter a qualcuno che possa trainare la squadra verso nuovi successi.

A far ben sperare è il fatto che la principale banca a gestire la questione sia Raine Group. Come sottolineato dal quotidiano torinese infatti, ha condotto negli anni numerosissime operazioni nel mondo del calcio e dello sport in generale. Ultima quella da record che ha portato Todd Boehly e soci a comprare il Chelsea per 5 miliardi di euro. Ed è proprio questo il punto forte di Raine Group: raggruppare più persone o società per formare ricche cordate. Proprio quello che auspica Zhang: è più semplice che vari soci arrivino alla cifra richiesta, almeno 1,2 miliardi di euro, rispetto al singolo compratore.