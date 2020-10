Mercato – Marotta non si arrende: nuovo tentativo dell’Inter per Emerson Palmieri

Come risaputo, la sessione estiva del calciomercato – a causa dello stravolgimento della stagione regolare comportato dal coronavirus – è durata poco più di un mese. Per fortuna dei club, però, meno di tre mesi e come ogni anno avrà inizio la finestra invernale. Alcune società come l’Inter, ad esempio, avrebbero voluto chiudere un altro colpo importante, ma a causa della tempistica ristretta non vi è stato il tempo necessario per imbastire una nuova operazione.

L’arrivo che Antonio Conte si aspetta a gennaio è quello di un laterale sinistro. In Spagna nelle ultime ore hanno rilanciato il nome di Emerson Palmieri, sostenendo che l’italo-brasiliano avrebbe già raggiunto un accordo con il club nerazzurro. Marotta sarebbe pronto a prendere il calciatore in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni, sperando di trovare una posizione meno rigida rispetto al passato da parte del Chelsea che ne detiene il cartellino.

