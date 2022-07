Mercato – Medina impressiona con il Lens, ma l’Inter non molla Milenkovic

Medina ha infatti impressionato per le doti da regista difensivo, ma la priorità nerazzurra al momento dovrebbe essere un'altra. Come riportato da Tuttosport l'Inter infatti starebbe cercando più un centrale destro piuttosto che un sinistro, essendo già coperta con Bastoni nel ruolo. Servirebbe invece un giocatore che, specie qualora dovesse partire, possa sostituire adeguatamente Skriniar . Ecco perché il nome caldo, o perlomeno il preferito da dirigenza e tecnico, sarebbe quello di Nikola Milenkovic della Fiorentina.

I contatti con il suo agente sono stati parecchi, ma resta ancora da parlare con la Fiorentina, con cui, dopo le sparate di Commisso e Barone, i rapporti non sono dei migliori. L'impressione, sempre secondo Tuttosport, è che però Milenkovic sia un obbiettivo solo in caso di rilancio decisivo del PSG per Skriniar. In caso contrario l'Inter potrebbe puntare su qualche innesto low cost sul finire di mercato per sostituire numericamente Ranocchia.