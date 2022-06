Mercato – Nuova pretendente per Vidal: spunta anche il Galatasaray

Che Arturo Vidal sia al capolinea della sua avventura all' Inter è risaputo da tempo. Il cileno però, come il connazionale Sanchez , non sembra aver eccessiva fretta di andarsene, anzi. Tuttavia le pretendenti per il centrocampista non mancano e l'Inter sembra ormai intenzionata a liberarsene con una buonuscita di 4 milioni di euro.

Secondo quanto riportato dal portale cileno ADN Deportes, per Vidal però non ci sarebbe solo l'opzione Sud America, con Flamengo e Boca in pole, ma anche uno spiraglio di rimanere in Europa. Certo non in un club di primissima fascia, ma pare che con il cileno si sia fatto avanti anche il Galatasaray. Addirittura pare che il club turco abbia messo sul piatto un'offerta economica simile a quella attuale dell'Inter. Non è da escludere quindi che il calciatore rimanga in orbita del calcio europeo, soprattutto per un fattore economico: nessun club sud americano può garantire certi ingaggi.