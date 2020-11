Eduardo Inda (El Chiringuito TV): “Messi ha deciso che non vuole rinnovare. La migliore offerta che ha è dell’Inter”

Il futuro di Leo Messi è sempre più lontano dal Barcellona. Dopo la querelle durata per tutto il corso della sessione estiva di calciomercato, terminata con la permanenza forzata in Catalogna, la Pulce argentina sembra essere pronta a lasciare il club che lo ha cresciuto e consacrato nell’Olimpo dei fuoriclasse del calcio. Nemmeno le dimissioni del presidente Bartomeu, ‘nemico’ interno di Leo, sembrano cambiarne il destino: il rinnovo del contratto, ad oggi, appare sempre più lontano. Ma non è finita qui: stando a quanto raccolto da Eduardo Inda, giornalista di El Chiringuito TV, la migliore offerta attualmente sul tavolo di Messi sarebbe quella dell’Inter.

“Il rinnovo di Messi è complicato – esordisce Inda -. Al momento non intende firmare e lo vuole mezzo mondo, ma l’offerta più importante che ha proviene dall’Inter. In Italia ci sarebbero delle agevolazioni fiscali che permetterebbero sia al club che al calciatore di risparmiare sulla tassazione”, conclude il giornalista, preventivando quindi un finale tutt’altro che lieto tra il 10 ed il suo storico club.

