CdS – Inter, Lukaku ancora ko: difficile il recupero anche per l’Atalanta. Le ultime

Nel mezzo di una stagione fitta di impegni e partita con qualche inciampo di troppo, l’ultima cosa che sarebbe servita all’Inter è proprio l’infortunio di Romelu Lukaku. Il gigante belga ha accusato un risentimento muscolare all’adduttore della coscia sinistra, che lo ha costretto a saltare il Parma ed anche il Real Madrid. Antonio Conte dovrà affidarsi nuovamente al tandem Perisic-Lautaro Martinez, con alternative come Sanchez, recuperato in extremis per la panchina, ed il giovane Pinamonti. La speranza del mondo nerazzurro è quella di recuperarlo in fretta, ma stando a quanto scrive il Corriere dello Sport sembra essere molto complicato anche il ritorno tra i disponibili per la gara contro l’Atalanta.

“Nulla da fare per il bomber belga, che non è partito per Madrid e lavorerà per Bergamo, anche se le possibilità che possa essere in campo contro l’Atalanta sono limitate”, scrive il quotidiano. A questo punto, quindi, lo scenario più verosimile è quello di un Lukaku pronto per tornare dopo la sosta per le nazionali, quando l’Inter affronterà il Torino domenica 22 novembre.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<