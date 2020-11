Real Madrid-Inter, Lautaro Martinez osservato speciale. Florentino lo voleva: si riapre la trattativa?

A fare la concorrenza al Barcellona su Lautaro Martinez c’è stato per diverso tempo proprio il Real Madrid. Ecco perché quindi è facile pensare che, questa sera, il Toro argentino sarà un osservato speciale da parte di Florentino Perez. Come riportato da Tuttosport, i Blancos sono grandi estimatori di Lautaro ormai da anni. Tra agosto e settembre, quando la trattativa col Barcellona iniziava ad entrare nelle prime fasi di stallo, il Real ha tentato il colpaccio per anticipare gli acerrimi rivali, cercando di portare via loro uno dei talenti più splendenti del calcio mondiale.

Complici i problemi economici portati dalla pandemia e la volontà di non fare sconti da parte di Marotta, però, il colpo di mercato non riuscì. Ora le voci relative ad un addio di Lautaro Martinez all’Inter si sono taciute, ma non è da escludere che in estate ricominci la telenovela, con le due big spagnole pronte a condurla in prima fila.

