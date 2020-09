Mundo Deportivo – Suarez, il futuro è un tabù. Si complica la pista Juventus, spunta l’Inter? Zhang può essere decisivo

L’Inter è in attesa delle ultime operazioni di mercato e le questioni che ruotano intorno ai nerazzurri sono diverse. In attesa della conclusione dell’ormai tormentone Vidal, il club di Suning strizza l’occhio ad un altro asso del Barcellona. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, infatti, Luis Suarez potrebbe essere una grande occasione nel caso in cui si liberasse a parametro zero dai catalani.

Il calciatore uruguaiano è accostato spesso alla Juventus, che però in quel ruolo ha praticamente chiuso per Edin Dzeko. Antonio Conte lo accoglierebbe a braccia aperte e sarebbe l’accattante ideale da alternare alla coppia ormai collaudata Lautaro-Likaku. In Italia poche squadre possono permettersi il suo cartellino, ma secondo il sito spagnolo il sostegno della famiglia Zhang può essere decisivo per il suo approdo a Milano.

