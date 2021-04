Napoli-Inter è anche Meret vs Handanovic: presente contro futuro nerazzurro?

Il portiere azzurro è tra i papabili candidati a sostituire lo sloveno in futuro

Tra le tante sfide nelle sfide che il Napoli-Inter di questa sera ci offrirà sul piatto, una di queste potrebbe avere risvolti interessanti anche sul mercato. Complice una distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra, David Ospina dovrà infatti lasciare spazio ad Alex Meret tra i pali partenopei. Per i nerazzurri, invece, ci sarà il solito Samir Handanovic, che scendendo in campo stasera sorpasserà Ivano Bordon come numero di presenze in maglia Inter (andando a quota 383) e sarà secondo di sempre, dietro al solo Walter Zenga (473). In vista della prossima stagione, però, il club ha iniziato a fare delle riflessioni.