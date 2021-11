The Athletic – Newcastle pronto a fare follie ma la volontà di Brozovic è un’altra

Il Newcastle vuole fortemente il croato in Inghilterra

Un amore non corrisposto quello tra Brozovic e il Newcastle. Come riporta l'affidabile The Athletic, la nuova proprietà araba sarebbe pronta a pagare oro il centrocampista che, però, non è così interessato alla destinazione. E sicuramente non è un'opzione di mercato per gennaio. Impossibile biasimare Brozo: d'altronde, il club inglese - nonostante l'arrivo del fondo saudita PIF - si trova all'ultimo posto (e deve ancora trovare la prima vittoria stagionale). Insomma, i soldi non possono comprare davvero tutto.