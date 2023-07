L’Inter è in trattativa per due portieri per la prima squadra, con Sommer e Trubin i nomi designati, ma nel mentre è ufficialmente sfumato un obiettivo per la Primavera: Theo Sander, danese classe 2005 va al Copenaghen.

Circa un mese fa si era parlato seriamente di un suo arrivo in nerazzurro dall’Aalborg, che sembrava essere praticamente fatto. Invece no: il 18enne portiere rimarrà in Danimarca.