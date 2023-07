1 di 6

GIOCATORI ALL’INTER UN SOLO ANNO

L’addio di André Onana ha aperto una ferita profonda nel cuore dei tifosi dell’Inter, che dopo un sono anno avevano già eletto il portiere camerunense a idolo. Merito delle sue qualità tecniche, ma anche del suo grande carisma fuori dal campo.

Eppure, dopo un solo anno, l’estremo difensore si è trasferito al Manchester United. In realtà, non si tratta di una novità per i tifosi nerazzurri, che già in passato hanno dovuto vedere andar via alcuni grandi giocatori dopo una sola stagione. Andiamo a vedere i 5 più famosi. Li ricordi tutti?

SCORRI SCHEDE>>>