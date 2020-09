Carta (ds Cagliari): “Stiamo facendo di tutto per portare qui Godin”. Nainggolan, lasciato uno spiraglio aperto

Resta da definire il futuro del difensore dell’Inter Diego Godin, considerato in uscita dalla società nerazzurra. La squadra che più si è mostrata interessata al centrale è il Cagliari, che sta lavorando ad una non semplice trattativa di mercato con il club di Viale della Liberazione, con l’obiettivo di trovare una quadra che soddisfi entrambe le parti in causa.

Dell’affare ha parlato il direttore sportivo della società rossoblu Pierluigi Carta, in una conferenza stampa tenuta per la presentazione di due nuovi acquisti. Riporta Tuttomercatoweb: “La trattativa per Godin è nel vivo, stiamo cercando di fare di tutto per portarlo a Cagliari. Se riusciremo saremo felicissimi perché è un gruppo che stiamo cercando di costruire anche guardando all’età anagrafica. È un profilo importante e quindi è un’operazizone complessa”.

Carta continua parlando di Nainggolan: “Il pallino è nelle mani dell’Inter, si vedrà a fine mercato ma non facciamo il passo più lungo della gamba. Se ci sarà la possibilità a fine mercato valuteremo ogni possibile mossa”.

