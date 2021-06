Mercato – Perisic, nessun segnale dall’Inter per il rinnovo: addio quest’estate?

Il calciatore va in scadenza nel 2022 e percepisce uno stipendio da 4,5 milioni

Non solo Achraf Hakimi: perché, se è vero che la freccia marocchina sarà il calciatore sul quale la dirigenza dell'Inter punterà quale pedina in uscita per ridare fiato ai conti nerazzurri, è anche vero che non ci sarà solo lui tra i possibili partenti in questa sessione estiva di calciomercato. Tra gli altri indiziati, infatti, come sottolinea oggi Tuttosport, c'è anche Ivan Perisic, esterno croato il cui contratto va in scadenza nel 2022.