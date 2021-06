Record – Inter-Sporting, stallo per Joao Mario: lui vuole restare, la situazione

C'è l'accordo di massima tra i club, ma ancora nessuna proposta ufficiale

Prima certezza: Joao Mario non farà ritorno all'Inter, sia che il suo futuro possa essere ancora legato allo Sporting Lisbona sia in caso contrario. Seconda certezza: Joao Mario, allo Sporting Lisbona, vuole rimanere, ma l'impasse nelle operazioni tra i lusitani e l'Inter nella negoziazione dell'acquisto del calciatore a titolo definitivo non aiuta. Quale sia l'impasse lo spiega oggi l'edizione di Record, quotidiano portoghese: i nerazzurri avrebbero accettato una proposta da 7,5 milioni di euro giunta dai corridoi dello Sporting, ma un'offerta ufficiale in tal senso - a oggi - non risulta essere stata presentata.