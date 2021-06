Danimarca-Finlandia, c’è Eriksen dal primo minuto: in campo anche Kjaer e Maehle

Il centrocampista dell'Inter è una colonna della sua Nazionale

A Christian Eriksen, la Danimarca, non rinuncia mai: e non potrebbe essere altrimenti in occasione del debutto della Nazionale danese nella fase a gironi di Euro 2020, nella sfida tutta nordica contro la Finlandia (calcio d'inizio ore 18). Il centrocampista dell'Inter, infatti, è stato schierato titolare nel 4-3-3 mandato in campo dal ct danese Hjulmand, nel ruolo di mezzala.