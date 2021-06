Cile, Sanchez non ce la fa: salta l’Argentina e resta in patria per recuperare

L'attaccante potrebbe saltare tutta la prima parte della Copa America

Era in dubbio sino a questa mattina, ma ora i dubbi sembrano essere spazzati via: e, purtroppo per Sanchez, le notizie non sono buone. Il calciatore cileno, attualmente impegnato in Copa America con la sua Nazionale, dovrà saltare la partita di domani sera contro l'Argentina a causa di un infortunio muscolare, e molto probabilmente rimarrà ai box per tutta la prima parte della competizione, saltando anche le partite contro Bolivia e Uruguay.