Perisic rompe con Gattuso: chiesta la cessione, ritorno clamoroso

Ivan Perisic sta per lasciare l’Hajduk Spalato. L’esterno croato, come rivelato da Gennaro Gattuso in conferenza stampa, ha rotto con il suo allenatore. Il tecnico, infatti, ha spiegato di averlo messo fuori squadra per motivi disciplinari: “20 giorni fa è venuto nel mio ufficio e ha detto che gli sarebbe piaciuto andarsene dall’Hajduk. Se qualcuno non vuole restare allora devo rispettare il resto della squadra, e nello spogliatoio ci sono delle regole che vanno rispettate. Gli ho dato la possibilità di giocare, 20 minuti, 35 minuti, 65 minuti. Se un giocatore esprime il desiderio di andarsene, ciò può portare a pensieri sbagliati. Questa non è una storia chiusa perché lui è ancora qui”.

Come aggiunto però dal portale croato 24sata.hr, a far discutere è soprattutto la possibile destinazione del croato. Dietro questa rottura vi sarebbe il ritorno del suo ex allenatore, Hansi Flik. L’attuale tecnico del Barcellona, che lo ha allenato al Bayern Monaco, lo avrebbe chiesto espressamente alla dirigenza blaugrana. Com’è noto, sul suo contratto è stata inserita una clausola da 200mila euro per facilitare un suo eventuale addio dal club.