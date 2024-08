Svolta Inter-Ndoye: il Bologna già cerca sostituti

Non è affatto tramontata la pista che porta a Dan Ndoye in casa Inter. L’esterno svizzero, seguito con grande interesse dai nerazzurri in occasione dell’Europeo di Germania, rimane un obiettivo concreto per la formazione di Simone Inzaghi.

Il classe 2000 piace soprattutto per la grande duttilità in campo che gli consente di giocare sia come seconda punta che come esterno a tutta fascia. Insomma, uno di quei jolly per cui Inzaghi stravede e che accoglierebbe volentieri in squadra. Secondo quanto scritto da Calciomercato.com, dunque, la trattativa sarebbe ancora aperta.

Anche per questa ragione, il Bologna si starebbe già tutelando ed avrebbe individuato due possibili sostituti in caso di partenza di Ndoye negli ultimi giorni di mercato: Cyril Ngonge del Napoli e Facundo Pellistri di proprietà del Manchester United.