Quanto impatta sul bilancio dell’Inter la cessione di Valentin Carboni

Questa mattina, con una nota ufficiale sul proprio sito, l’Inter ha comunicato la cessione di Valentin Carboni che passa in prestito al Marsiglia. Prestito oneroso da 1 milioni di euro per l’attaccante argentino, con diritto di riscatto a 36 milioni per i francesi e contro-riscatto da 40 in favore dell’Inter.

Per quanto riguarda l’impatto dell’operazione sul bilancio dell’Inter per la stagione 2024/25, meritano particolare attenzione i dati riportati da Calcio&Finanza. In virtù del prolungamento del contratto firmato da Carboni con il club nerazzurro nei giorni scorsi, la sua cessione garantisce un risparmio lordo da circa 3 milioni di euro, oltre ad un milione versato dal Marsiglia nelle casse del club nerazzurro.

Il classe 2005, inoltre, era stato acquistato dall’Inter nel 2020 dal Catania per 227mila euro, pertanto il suo valore netto a bilancio il prossimo 20 giugno 2025 sarà pari a 54mila euro. Ciò significa che, qualora il Marsiglia decidesse di esercitare l’opzione di riscatto per Valentin Carboni, la plusvalenza per l’Inter sarà totale.