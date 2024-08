Le probabili formazioni di Inter-Al Ittihad: attacco decimato

Si giocherà all’U-Power Stadium di Monza la penultima amichevole di questo pre-campionato per l’Inter di Simone Inzaghi, prima dell’ultima sfida in programma domenica contro il Chelsea. Un test di prestigio internazionale per la formazione nerazzurra che se la dovrà vedere con l’Al-Ittihad di Karim Benzema.

Dopo il pareggio raggiunto in extremis con il Pisa, in settimana sono arrivate altre due brutte notizie che riguardano gli infortuni di Zielinski ed Arnautovic. Entrambi, insieme a Taremi, non saranno dunque a disposizione di Inzaghi per il match in programma mercoledì 7 agosto con fischio d’inizio alle 20.30. Indisponibile anche Lautaro Martinez, rientrato solamente oggi ad Appiano Gentile.

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Inter-Al-Ittihad, eccezion fatta per il reparto avanzato, Inzaghi potrebbe schierare per la prima volta una formazione composta da potenziali titolari: