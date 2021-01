Marca – Il Real Madrid nega: “Rapporto perfetto con l’Inter”. Aggiornato il nuovo programma di pagamento di Hakimi

E’ stato il colpo di mercato dell’estate dell’Inter: un colpo voluto, silenzioso, studiato nei minimi dettagli e portato a termine in maniera egregia. Achraf Hakimi è uno dei migliori laterali destri al mondo nonostante la giovane età ed il suo impatto nel calcio italiano è stato incredibile. A tenere banco però ultimamente non sono solo le sue prestazioni in campo.

Questa mattina il Corriere dello Sport ha rilanciato per l’ennesima volta la notizia sui problemi con il Real Madrid per il pagamento del cartellino del marocchino (40 milioni di euro). Notizia prontamente smentita in Italia e adesso anche in Spagna. Come riportato dal quotidiano Marca infatti il club madrileno ha fatto sapere di avere un rapporto perfetto con l’Inter, e che le due società – visto il grande momento di crisi che sta colpendo tutto il mondo – hanno trovato un altro accordo per le scadenze del pagamento di Hakimi.

