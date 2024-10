Rivoluzione FIFA, annuncio UFFICIALE: “Nuova finestra di mercato”

Il nuovo Mondiale per Club della FIFA, al via negli Stati Uniti la prossima estate e al quale parteciperà anche l’Inter, sta facendo discutere da tempo. E nelle ultime ore è emersa una novità importante, pronta a cambiare completamente il calciomercato.

Infatti, come riportato in anteprima giornale spagnolo Marca, è pronta a introdurre una nuova finestra di mercato: dal 1° al 10 giugno. La conferma è arrivata dalla stessa FIFA, come scrive Fabrizio Romano. Se le federazioni approveranno tale proposta i nuovi giocatori acquistati potranno essere registrati entro il 15 giugno per partecipare alla competizione.

Questa sessione aggiuntiva, inoltre, permetterà ai club partecipanti di sostituire i giocatori in scadenza di contratto o di rinnovare l’accordo con quest’ultimi in vista della manifestazione, che si svolgerà oltre la fine del mese. Come sottolinea Calcio e Finanza, allora, non ci sarà alcuna estensione automatica degli accordi, come ipotizzato in un primo momento, lasciando ai club la possibilità di scegliere come agire con i singoli giocatori.

L’opinione di Passione Inter

La notizia di questa possibile finestra aggiuntiva di mercato rappresenta una novità importante per la strategia dell’Inter. Il club nerazzurro, infatti, ha diversi giocatori in scadenza di contratto nel giugno 2025 attualmente in rosa, con ruoli anche molto importanti. Qui la lista completa.