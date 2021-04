L’agente di Salcedo conferma il ritorno all’Inter: “E’ in crescita costante”

Il giovanissimo centravanti tornerà in maglia nerazzurra dal prestito al Verona

Uno dei giovani più interessanti sui quali l' Inter ha scelto di puntare negli ultimi anni è sicuramente Eddie Salcedo. Attaccante classe 2001, venne prelevato dal club nerazzurro per la prima volta in prestito nell'estate 2018 dal Genoa, per poi essere successivamente riscattato un anno più tardi con un investimento da circa 9 milioni di euro. Nelle ultime due annate si è ritagliato tanto spazio nel prestito all' Hellas Verona, diventando una pedina importante per Ivan Juric.

Gli zero gol di questa stagione, però, evidenziano un problema che invece era un punto di forza a livello giovanile, visti i tanti gol messi a segno tra Genoa ed Inter. Ad ogni modo, in vista della prossima annata, come confermato questa mattina dal suo agente Beppe Riso sulle pagine di Tuttosport farà ritorno ad Appiano Gentile, per essere eventualmente valutato da Antonio Conte. Queste le parole del procuratore su Salcedo:"Cosa farà il prossimo anno? E' in crescita costante, tornerà in nerazzurro".