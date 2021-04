CdS – Inter, un’occasione per due: Sanchez e Sensi tocca a voi!

Entrambi si giocano moltissimo per il loro futuro nel match di quest'oggi

Tra i tanti temi della partita delle 12.30 che vedrà l' Inter quest'oggi ospitare il Cagliari a San Siro, in primo piano va messa sicuramente la grande chance che Antonio Conte dovrebbe concedere a due calciatori in particolare: Alexis Sanchez e Stefano Sensi. L'attaccante cileno prenderà il posto di Lautaro Martinez in attacco al fianco di Romelu Lukaku, mentre il centrocampista verrà schierato come interno in virtù della squalifica di Nicolò Barella.

Nell'ultima da titolare lo scorso 4 marzo contro il Parma, Sanchez rispose alla fiducia di Conte con una doppietta, regalando nel turno successivo contro il Torino da subentrato lo splendido assist pennellato per la testa di Lautaro. Il calciatore, insomma, è in fiducia e non vedeva l'ora di poter avere una nuova occasione a disposizione. Sensi, invece, non parte dal primo minuto con la maglia dell'Inter addirittura dal 30 settembre. Inutile dunque aggiungere quanto sarà importante per lui far bene quest'oggi contro il Cagliari, dopo i minuti di buon livello giocati mercoledì contro il Sassuolo.