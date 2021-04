TS – Bastoni come Kroos e Goretzka: ha dato via al maggior numero di azioni gol

Il difensore centrale in fase di possesso ragiona da grande regista

Davvero insolito vedere al fianco di Toni Kroos e Leon Goretzka - due dei migliori centrocampisti in circolazione rispettivamente titolari di Real Madrid e Bayern Monaco - il nome di Alessandro Bastoni nella classifica per maggior numero di azioni avviate e concluse in rete. Il centrale di proprietà dell' Inter , come sottolineato dalle statistiche fornite da Opta, alla pari con i due tedeschi vanta nei top cinque campionati europei il primato con ben 7 azioni vincenti che hanno avuto inizio dal suo mancino educatissimo.

L'assist realizzato a Bologna per la rete di Romelu Lukaku è stato solo l'ultimo dei grandi gesti tecnici che il classe 1999 ha fatto vedere in questi primi due anni in maglia nerazzurra. Al Dall'Ara ha messo in evidenza la grande capacità di saper anche giocare sulla fascia e centrare dei tagliati da vero e proprio terzino per la testa dei propri compagni. Ma come dimenticare lo splendido cambio di gioco da 50 metri pennellato nel derby d'Italia di gennaio contro la Juventus a liberare Barella solo contro il portiere nell'azione che portò al raddoppio. Quest'oggi, dopo la squalifica dell'ultimo turno, l'Inter recupererà contro il Cagliari non solo uno straordinario difensore, ma - numeri alla mano - uno dei migliori direttori del gol in Europa.