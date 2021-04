Zico pazzo di Gabigol: “Può diventare tra i più grande del calcio brasiliano”

Il centravanti brasiliano è stato assoluto protagonista negli ultimi anni al Flamengo

Non hanno bisogno di essere commentati i numeri di Gabigol con la maglia del Flamengo: 105 partite giocate, 73 gol, 24 assist e 7 titoli conquistati. A discapito della fallimentare esperienza europea vissuta dal centravanti brasiliano prima con la maglia dell'Inter e poi con quella del Benfica, va riconosciuto che una volta rientrato in patria è tornato ad essere assolutamente decisivo. Non è un caso se una leggenda del Flamengo come Zico, nell'intervista rimbalzata su colunadofla, abbia parlato di Gabriel Barbosa come un calciatore destinato ancora a fare grandi cose.