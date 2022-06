Nuova avventura per il centrocampista italiano

Stefano Sensi alla fine ha detto di sì al Monza . Il centrocampista - come riporta Gianluca Di Marzio - si è convinto ad accettare la proposta del club lombardo ed è pronto a trasferirsi in prestito secco dall' Inter .

Monza che continua a fare colpi e chissà che non sia la destinazione giusta per Sensi in questo momento.