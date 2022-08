Skriniar, ora è il momento del rinnovo: ecco cosa ha in mente l’Inter

Skriniar avrebbe potuto percepire 7,7 milioni di euro (netti) a stagione a Parigi. Ma lo slovacco non ha mai forzato la mano per andare via, non ha mai puntato i piedi. E questa cosa l'Inter gliela riconoscerà: infatti, la colonna nerazzurra potrebbe arrivare addirittura a 6 milioni di euro annui nel nuovo contratto con i nerazzurri, previsto con scadenza nel 2027. Cifre e contratto più che meritati.

Troppo importante confermare Skriniar, a maggior ragione senza avere in mano un sostituto degno (nel caso esistesse). Adesso è fondamentale rinnovare il contratto dello slovacco, per diversi motivi: è in scadenza nel 2023 (così come quello di de Vrij), lancerebbe un segnale importante ma, soprattutto, Skriniar se lo meriterebbe. Il difensore non ha mai puntato i piedi per andare via, nonostante l'ingaggio che avrebbe potuto percepire a Parigi: 7,7 milioni di euro annui. Quei 3,5 milioni di euro previsti nell'attuale contratto di Skriniar sono però anacronistici: giusto rilanciare a 5,5/6 milioni di euro, posizionando così lo slovacco tra i top della rosa come Brozovic, Barella e Lautaro.