Inter-Spezia, la probabile formazione di Inzaghi: quanti dubbi sulla sinistra

Inzaghi ha ancora diversi dubbi da sciogliere, quasi esclusivamente sulla fascia sinistra. Bastoni, Darmian, Dimarco e Gosens si danno battaglia per due posti: Dimarco è il vero favorito alla corsa. Sia perché può agire sia da "braccetto" che da esterno, sia perché è in una forma smagliante. In ogni caso, Basto dovrebbe esserci dal 1', così come Dimarco favorito su Gosens.