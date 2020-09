Sky – Accordo tra l’Inter e la Spal per Esposito: ora l’ultima parola spetta al ragazzo

Sebastiano Esposito è ad un passo dal vestire la maglia della Spal secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio a Sky Sport. Il giovanissimo attaccante nerazzurro dovrebbe approdare in prestito al club ferrarese, dove avrebbe la possibilità di farsi le ossa giocando probabilmente da titolare.

Tuttavia, per quanto le due società abbiano già trovato l’accordo economico, l’affare non è ancora concluso perché l’ultima parola spetta proprio ad Esposito, che ha voce in capitolo sul proprio futuro.

Della trattativa ha anche parlato il direttore sportivo della Spal, Zamuner, che ai microfoni di TMW ha dichiarato: “Esposito? Lo abbiamo chiesto all’Inter, ma non siamo ancora arrivati ad una conclusione. Da noi potrebbe trovare la dimensione giusta perché l’allenatore privilegia gioco offensivo. Ha caratteristiche che si sposano con il gioco della nostra squadra, potrebbe crescere”.

