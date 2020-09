LIVE – Vidal-Day: visite terminate, nel pomeriggio la firma del contratto

E’ partita ufficialmente la prima giornata di Arturo Vidal come nuovo calciatore dell’Inter. Dopo essere sbarcato a Milano nella serata di ieri, il centrocampista cileno svolgerà quest’oggi il classico iter composto da visite mediche, visita in sede e firma sui contratti, prima di diventare ufficialmente un rinforzo dell’Inter. Solamente a partire da domani, invece, l’ormai ex Barcellona si allenerà per la prima volta ad Appiano Gentile insieme ai nuovi compagni e al tecnico che tanto lo ha voluto, Antonio Conte.

Su Passione Inter, quest'oggi potrete vivere in diretta tutti gli ultimissimi aggiornamenti live sulle principali tappe di Arturo Vidal a Milano.:

08.15 | La giornata di Arturo Vidal inizia molto presto con la prima parte delle visite mediche presso il Coni, per l’ottenimento dell’idoneità sportiva. Ecco le immagini diffuse dal giornalista Matteo Barzaghi:

09.25 | Dopo la prima parte di test al CONI, Arturo Vidal si è spostato all’Humanitas per la seconda tranche di visite mediche con l’Inter.

11.15 | Arturo Vidal ha appena terminato la seconda parte di visite mediche all’Humanitas ed ha lasciato l’edificio dall’uscita secondaria. Ora l’ex Barcellona dovrebbe far rientro in hotel per il pranzo e poi, nel pomeriggio, recarsi in sede per la firma del contratto.

